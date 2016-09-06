Моргунов возглавил департамент профессионального баскетбола РФБ

Новым руководителем Департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола стал Никита Моргунов, информирует официальный сайт РФБ. На этом посту он сменил Александра Новожилова.

– Мы рады приветствовать Никиту в нашей большой общественной баскетбольной семье, – прокомментировал это назначение президент РФБ Андрей Кириленко. – Очень рассчитываем на его спортивный опыт и возлагаем на него большие надежды. А Александра Геннадьевича благодарим за проделанную работу и желаем ему удачи.

Напомним, что в составе сборной России заслуженный мастер спорта Моргунов стал чемпионом Европы-2007 и серебряным призером чемпионата мира-1998. Он также является четырехкратным чемпионом России в составе ЦСКА.