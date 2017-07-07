Милош Теодосич: "В ЦСКА оставляю частицу своего сердца"

Защитник Милош Теодосич, покинувший ЦСКА, поблагодарил клуб за то, что позволил ему вырасти как игроку. Он также добавил, что впереди его ждет большой вызов.

– Это были потрясающие, фантастические шесть лет в Москве, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Теодосича. – Оставляю здесь частицу своего сердца. Мне повезло обрести здесь много друзей, я чувствовал большую любовь и поддержку болельщиков. ЦСКА позволил мне вырасти как игроку, продемонстрировать свои способности, выиграть титулы, воплотить мечты. Хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, тренеров, работников клуба, буду рад снова со всеми повидаться. Впереди меня ждет большой вызов, и следующий шаг я делаю с добрыми чувствами и большими ожиданиями.

Напомним, что 30-летний Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, а также трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.

Ранее стало известно, что Теодосич близок к переходу в "Чикаго", им также интересуются "Юта", "Сан-Антонио" и "Бруклин".