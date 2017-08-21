Малькольм Томас: "Уверен, "Химки" ждет хороший сезон, постараюсь адаптироваться как можно быстрее"

Новичок "Химок" Малькольм Томас выразил уверенность, что команду ждет хороший сезон. Он также считает, что у него не возникнет проблем с адаптацией в клубе.

Напомним, что 28-летний Томас подписал контракт с "Химками" на два года. Минувший сезон американец провел в китайском "Цзилине", в среднем за игру набирая 20 очков, делая 16,3 подбора и 3,9 передачи. Ранее он также играл в НБА за "Чикаго", "Юту" и "Сан-Антонио".

– Уверен, нас ждет хороший сезон. Все парни кажутся хорошими людьми и, что особенно важно, командными игроками, – приводит пресс-служба клуба слова Томаса. – Нам нужно одержать много побед. В свое время я уже играл против "Химок", года четыре назад, когда защищал цвета "Маккаби", хотя и не провел там много времени. Впереди у меня новый опыт в России. Вариант с "Химками" был оптимальным для меня. Уверен, здесь я стану лучше и усовершенствую свои навыки. Хотя, признаться честно, я мало слышал о Лиге ВТБ и российском чемпионате. Постараюсь адаптироваться к России как можно скорее. Готов приносить максимум пользы команде, особенно на подборе. Я всегда старался стать лучшим в этом компоненте, где бы я ни играл.