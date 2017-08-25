Максим Колюшкин стал игроком "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" подписал контракт с защитником Максимом Колюшкиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон.

Минувший сезон Колюшкин провел в "Автодоре", набирая 4,8 очка, 2,0 подбора, 1,7 передачи и 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени.

– Этот игрок за последние четыре года, к большому сожалению, не получал достаточно игрового времени в предыдущих коллективах и не раскрыл весь свой потенциал, – сказал главный тренер команды Зоран Лукич. - Сейчас он настроен доказать, что способен взять на себя важную роль в команде.