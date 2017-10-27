"Локомотив" подписал контракт с Дмитрием Кулагиным

"Локомотив-Кубань" подписал контракт с защитником Дмитрием Кулагиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года.

Последним клубом баскетболиста сборной России был ЦСКА, с которым он два раза выигрывал чемпионат Единой лиги ВТБ, а также золото и бронзу Евролиги. Этим летом Кулагин вместе с национальной командой занял четвертое место на Евробаскете.

В прошлом сезоне в Единой лиге ВТБ защитник провел 26 матчей, в которых в среднем набирал 7,9 очка, делал 2,5 передачи и 1,8 подбора.