"Локомотив" подписал контракт на два года с Бэббом

Краснодарский "Локомотив" объявил о подписании контракта с американским защитником Крисом Бэббом. Соглашение с игроком рассчитано на два года. В прошлом сезоне он выступал за немецкий "Ульм", в который перебрался в 2015 году.

– Играя в "Ульме", Бэбб приковывал к себе внимание "больших" клубов, и его подписание – это шаг вперед в его собственной карьере и отличное усиление для нашей команды, – отметил генеральный менеджер "Локомотива" Алексей Саврасенко. – Рассчитываем на его дальнейший прогресс в системе Саши Обрадовича.