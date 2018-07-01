12:02 | Баскетбол — Россия

"Локомотив-Кубань" представил новый логотип


"Локомотив-Кубань" на своем официальном сайте представил новый логотип клуба на сезон 2018/2019.

- Новый логотип воплотил в себе актуальный стиль спортивного дизайна, направленный в сторону упрощения и минимализма, сохраняет преемственность спортивного общества, но при этом выделяется в ряду "одноклубников", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне "Локомотив-Кубань" дошел до финала Еврокубка.  

Дополнительная информация

https://lokobasket.com/news/28866/

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