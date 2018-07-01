"Локомотив-Кубань" представил новый логотип

"Локомотив-Кубань" на своем официальном сайте представил новый логотип клуба на сезон 2018/2019.



- Новый логотип воплотил в себе актуальный стиль спортивного дизайна, направленный в сторону упрощения и минимализма, сохраняет преемственность спортивного общества, но при этом выделяется в ряду "одноклубников", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



В прошлом сезоне "Локомотив-Кубань" дошел до финала Еврокубка.

Happy to introduce our new logo and identity. pic.twitter.com/bPBx0m6oDV – LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 1 июля 2018 г.