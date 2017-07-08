"Локомотив-Кубань" подписал контракт с Павлом Антиповым

Нападающий Павел Антипов стал игроком "Локомотив-Кубань", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на два года.

– Перебраться в Краснодар - это очень серьезный вызов для меня, – приводит официальный сайт клуба слова Антипова. - "Локомотив-Кубань" - команда с высоким уровнем амбиций, и я благодарен руководству "Локо" за предоставленный шанс и возможность поработать с таким тренером, как Саша Обрадович.

Последние пять лет Антипов выступал за УНИКС с перерывом на сезон-2015/16, когда он играл за "Зенит". В минувшем сезоне он провел 28 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем за матч набирая 5,9 очка, отдавая 1 передачу и совершая 3,1 подбора.