Лешковцева продлит контракт с МБА

Защитник сборной России Анна Лешковцева решила продлить контракт с МБА. Соглашение с самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира по баскетболу три на три рассчитано до конца сезона-2018/19.

– Мне нравится четко выстроенная структура клуба, налаженные взаимодействия между фронт-офисом и игроками, максимально комфортные условия для индивидуального развития игроков, – цитируют "Известия" Лешковцеву. – В прошлом году основным критерием при выборе команды являлось количество моего игрового времени. Не подумайте, что я просила вносить в контракт пункт моего гарантированного пребывания на площадке, но для меня были важны доверие со стороны тренерского штаба и отдача с моей стороны. Думаю, и то и другое было реализовано с лихвой.

В сезоне-2017/18 средние показатели 30-летней Лешковцевой составили 14,3 очков за игру – шестой показатель в премьер-лиге.

МБА в 2018 году стал третьим в чемпионате России.



