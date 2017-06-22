11:42 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Лео Вестерманн: "Переход в ЦСКА - огромный шаг в моей карьере"

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Новичок ЦСКА Лео Вестерманн отметил, что рад столкнуться с новым испытанием, перейдя в стан армейцев. Он также добавил, что с нетерпением ждет начала работы в клубе.

24-летний защитник подписал контракт с ЦСКА по схеме "1+1".

- Здорово стать частью легендарного клуба и отличной команды, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Вестерманна. - Определенно, это огромный шаг в моей карьере, и я счастлив столкнуться с новым испытанием, с нетерпением жду начала совместной работы с одноклубниками и штабом.

 

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=16149

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MaksAlex

Это какой вид спорта?!?!

12:21