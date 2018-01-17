Ланге покинул пост главного тренера УГМК

Главный тренер УГМК Олаф Ланге покинул пост наставника екатеринбургского клуба в связи с семейными обстоятельствами. Ланге также возглавляет женскую сборную России.



– Период под руководством Олафа Ланге стал на сегодняшний день самым успешным за всю историю нашего клуба. С 2012 года вместе с Олафом мы выиграли 2 Евролиги, 2 Суперкубка Европы, 5 чемпионатов России, 3 Кубка России и 5 Кубков УГМК.



Мы благодарны Олафу за вклад в победы баскетбольного клуба УГМК и желаем успешного продолжения карьеры на посту главного тренера сборной России! – говорится в сообщении пресс-службы УГМК.

