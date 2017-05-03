Ланге останется тренером УГМК, клуб сохранит костяк

Главный тренер УГМК Олаф Ланге продолжит работу с командой. Об этом сообщил директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков. Также он выразил уверенность в том, что "лисам" удастся сохранить свой состав. Напомним, что в завершившемся сезоне УГМК выиграл чемпионат и Кубок России, а в Евролиге занял третье место.

– Олаф Ланге останется тренером УГМК, контракт с ним был продлен давно, мы еще в феврале договорились об этом, – цитирует "Р-Спорт" Рябкова. – Сэнди Бронделло сосредоточится на работе в "Финиксе", в полном объеме работать с УГМК она больше не сможет. У нас уже есть ясность с тем, кто заменит Бронделло в качестве ассистента главного тренера. Мы объявим его имя позднее, но это в любом случае будет человек с опытом международного баскетбола и НБА.

Думаю, как минимум 8 - 9 человек остаются в составе УГМК, то есть костяк команды сохранится в следующем сезоне. От результата в Евролиге остался осадок. Но такова специфика "Финалов четырех", что ты можешь весь сезон идти к своей цели, и один матч может все перечеркнуть. Но мы провели четыре официальных турнира и в трех заняли первое место. Мы взяли бронзу в Евролиге, десятый год подряд мы в тройке лучших в Европе.

Сезон, конечно, неидеален, но у нас есть европейский трофей в виде Суперкубка Европы, и я рад, что мы выиграли несколько турниров в различных составах – в Кубке России играют только российские баскетболистки, в чемпионате России также есть лимит на легионеров. Суперкубок Европы мы выигрывали, когда еще не все наши игроки, выступающие в женской НБА, были в составе. Так что нам есть чем гордиться, но есть над чем подумать и над чем работать.