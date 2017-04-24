Курское "Динамо" сравняло счет в финальной серии чемпионата России с УГМК

Курское "Динамо" победило УГМК со счетом 64:54 во втором матче финальной серии чемпионата России. Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч финала чемпионата России пройдет 27 апреля в Екатеринбурге.
"Вологда-Чеваката" заняла пятое место в чемпионате России, во втором матче обыграв МБА со счетом 75:68. За седьмое место продолжают бороться "Спарта&К" и новосибирское "Динамо". Счет в этой серии пока ничейный (1-1). Впереди у команд третий решающий матч.
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Финал
Второй матч
"Динамо" (Курск) – УГМК (Екатеринбург) – 64:54 (16:22, 26:8, 14:11, 8:13)
Счет в серии: 1-1
Матч за 5-е место
Второй матч
МБА (Москва) – "Вологда-Чеваката" (Вологда) – 68:75 (8:19, 20:24, 15:15, 25:17)
Счет в серии: 0-2
Матч за 7-е место
Второй матч
"Спарта&К" (Видное) – "Динамо" (Новосибирская область) – 76:65 (17:22, 22:8, 16:16, 21:19)
Счет в серии: 1-1
snegr
Финал, которого ждали давно. Не самый результативный, но по нервам и антуражу должен войти в историю. Радует, что на фоне звёздных иностранок не теряется ряд российских игроков. В первом матче Левченко, номинально 3-я разыгрывающая Динамо после Круз и Принц, сенсационно стала лучшей на фоне конкуренток, выдала пару моментов, от которых зал вставал. Сегодня Вадеева в одиночку остановила могучий рывок УГМК в 1-й четверти. У УГМК понравилась моментами Виеру. Если серия будет дальше такой же упорной и закончится только на первомай, для сборной России это будет очень здорово.
23:29 24 апреля