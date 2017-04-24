Курское "Динамо" сравняло счет в финальной серии чемпионата России с УГМК

Курское "Динамо" победило УГМК со счетом 64:54 во втором матче финальной серии чемпионата России. Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч финала чемпионата России пройдет 27 апреля в Екатеринбурге.

"Вологда-Чеваката" заняла пятое место в чемпионате России, во втором матче обыграв МБА со счетом 75:68. За седьмое место продолжают бороться "Спарта&К" и новосибирское "Динамо". Счет в этой серии пока ничейный (1-1). Впереди у команд третий решающий матч.

Премьер лига

Женщины

Финал

Второй матч

"Динамо" (Курск) – УГМК (Екатеринбург) – 64:54 (16:22, 26:8, 14:11, 8:13)

Счет в серии: 1-1

Матч за 5-е место

Второй матч

МБА (Москва) – "Вологда-Чеваката" (Вологда) – 68:75 (8:19, 20:24, 15:15, 25:17)

Счет в серии: 0-2

Матч за 7-е место

Второй матч

"Спарта&К" (Видное) – "Динамо" (Новосибирская область) – 76:65 (17:22, 22:8, 16:16, 21:19)

Счет в серии: 1-1