Курское "Динамо" обыграло "Надежду", УГМК разгромил "Вологду-Чевакату"

"Надежда" в регулярном чемпионате на своей площадке уступила курскому "Динамо" – 52:83. Бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате России вместе с УГМК, разгромившим "Вологду-Чевакату" (117:72).

В других поединках "Спартак" уступил дома "Динамо" из Новосибирской области , столичное "Динамо" одолело "Енисей", а МБА нанесло поражение "Казаночке".

Чемпионат России

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"Надежда" (Оренбургская область) – "Динамо" (Курск) – 52:83 (15:30, 6:19, 13:14, 18:20)

"Спартак" (Ногинск) – "Динамо" (Новосибирская область) – 57:72 (9:16, 12:23, 18:17, 18:16)

УГМК (Екатеринбург) – "Вологда-Чеваката" (Вологда) – 117:72 (39:27, 25:16, 28:19, 25:10)

"Енисей" (Красноярский край) – "Динамо" (Москва) – 63:69 (15:12, 19:13, 13:28, 16:16)

"Казаночка" (Казань) – МБА (Москва) – 69:74 (21:25, 16:13, 20:18, 12:18)