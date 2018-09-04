Клуб из Чебоксар уволил игрока за слишком высокий уровень мастерства

Разыгрывающий защитник Глеб Бейгельзимер сообщил, что клуб суперлиги 2 "Чебоксарские ястребы" уволил его перед стартом сезона. По его словам, в команде объяснили такое решение тем, что у него слишком высокий уровень мастерства.

"Когда я спросил о причине увольнения мне сказали так: "Уровень твоей игры выше, чем уровень команды, тебе надо найти клуб сильнее". Это было сказано при всей команде и руководстве, поэтому я ничего не придумываю.

Сейчас веду переговоры с некоторыми клубами о контракте. Увольнять игрока накануне старта чемпионата - это по-свински, так как летом я даже не рассматривал другие варианты с клубами. Все лето и все сборы меня заверяли, что я нужен команде, тренер говорил, что ему нужна будет моя помощь по ходу сезона, а теперь получилось, что все эти слова были обычным враньем", - написал Бейгельзимер в Инстаграме.