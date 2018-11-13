Клименко готов к конкуренции с Боломбоем

Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко прокомментировал перспективы выступления за сборную России Джоэля Боломбоя, который получил российское гражданство и теперь сможет выступать за национальную команду.

– Я сам прошел через натурализацию (в 2009 году украинец Клименко получил российское гражданство. – Прим. "СЭ"). Что касается конкуренции, то Боломбой – все-таки более легкий игрок. По позиции это, скорее, четвертый-пятый номер, который может исполнить и центрового. Тут все просто – кто будет полезнее играть, того и будут выпускать на площадку. Надо играть так, чтобы у тренера не было сомнений, кого чаще ставить. Конкуренция всегда растет, она нужна в любом случае, чтобы прогрессировать. Посмотрим, как будет. Это решение федерации, тренера, не мое уж точно.

Напомним, что сборная России ближайшие матчи проведет в рамках квалификации ЧМ-2019 – 30 ноября с Финляндией и 3 декабря с Чехией. (Игорь Барышев)