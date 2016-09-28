15:20 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Кириленко вошел в состав бюро исполкома РФБ

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин вошли в состав бюро исполкома РФБ, сообщает пресс-служба организации. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании исполкома Российской федерации баскетбола. 

Также в состав бюро вошли Антон Бесфамильный, Наталья Галкина, Владимир Дячок, Евгений Иванов, Светлана Кузнецова и Максим Рябков.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/09/28/sostoyalsya-ispolkom-rfb/

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