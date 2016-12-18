Иванов сравнил сезон ЦСКА с регулярным чемпионатом НБА

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов оценил сложный сезон для ЦСКА и отметил, что команда справится с большим количеством матчей благодаря длинной скамейке. Сегодня армейцы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли "Химки" со счетом 95:79.

– ЦСКА предстоит уже через три дня матч с "Маккаби" в Тель-Авиве, а потом сразу же принципиальный матч с турецким "Фенербахче", – цитирует ТАСС Иванова. – И так без конца, в этом плане армейцы проводят сезон, как в НБА. Другим нашим клубам, не участвующим в Евролиге, конечно, полегче. И у них преимущество – лишние дни на отдых, хотя у ЦСКА свое преимущество – длинная скамейка.

