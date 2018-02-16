Игроки ЦСКА и Швед не помогут сборной России в ближайших матчах

Российская федерация баскетбола (РФБ) на своем официальном сайте объявила состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Кубка мира с Францией и Боснией и Герцеговиной, которые состоятся 23 и 25 февраля соответственно. Главный тренер россиян Сергей Базаревич посетовал на отсутствие в команде игроков ЦСКА.

– Мы оказались в непростой ситуации, – отметил Базаревич. – Кроме того, что ЦСКА не отпустил в сборную вообще никого, а "Химки" Алексея Шведа, мы еще и каждый день получаем известия о травмах. В среду узнали, что не сыграет Владимир Ивлев. В четверг нам сообщили, что и у Павла Антипова повреждение. Плюс еще раньше травмировался Артем Клименко.

Полностью список игроков сборной России выглядит следующим образом: защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все – "Локомотив-Кубань", Краснодар), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Иван Ухов ("ПАРМА", Пермский край), форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Балашов ("Пено Жвайгждес", Литва), Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Андрей Зубков ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Владислав Трушкин (УНИКС, Казань).