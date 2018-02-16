Игроки ЦСКА и Швед не помогут сборной России в ближайших матчах

Российская федерация баскетбола (РФБ) на своем официальном сайте объявила состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Кубка мира с Францией и Боснией и Герцеговиной, которые состоятся 23 и 25 февраля соответственно. Главный тренер россиян Сергей Базаревич посетовал на отсутствие в команде игроков ЦСКА.
– Мы оказались в непростой ситуации, – отметил Базаревич. – Кроме того, что ЦСКА не отпустил в сборную вообще никого, а "Химки" Алексея Шведа, мы еще и каждый день получаем известия о травмах. В среду узнали, что не сыграет Владимир Ивлев. В четверг нам сообщили, что и у Павла Антипова повреждение. Плюс еще раньше травмировался Артем Клименко.
Полностью список игроков сборной России выглядит следующим образом: защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все – "Локомотив-Кубань", Краснодар), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Иван Ухов ("ПАРМА", Пермский край), форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Балашов ("Пено Жвайгждес", Литва), Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Андрей Зубков ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Владислав Трушкин (УНИКС, Казань).
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/33800/sbornaya-rossii-plyus-trushkin-i-zajcev-minus-cska-shved-ivlev-i-antipov
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Сборная России (Баскетбол)
- Нижний Новгород (Баскетбол)
- Иван Ухов
- Сергей Базаревич
- Алексей Швед
- Зенит СПб (баскетбол)
- Дмитрий Хвостов
- Локомотив Кд (баскетбол)
- УНИКС
- Сергей Карасев (баскетбол)
- Дмитрий Кулагин
- Никита Балашов
- Евгений Бабурин
- Владимир Ивлев (баскетбол)
Джон....Сильвер
Ну это уже скотинизм полнейший! У них итак там группа смерти. Можно считать нас на ЧМ не будет уже.
15:16
Иван-крестьянский сын
Могли б Мозгова привлечь, один хрен в Бруклине лавку полирует!
14:28