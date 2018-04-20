Игорь Куделин: "Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом"

Один из лучших баскетболистов России 90-х, девятикратный чемпион страны в составе ЦСКА Игорь Куделин​ в интервью "СЭ" рассказал, как после ухода из спорта попал в тяжелейшую финансовую ситуацию. По его словам, все началось с покупки в ипотеку квартиры в Москве.

– Слышали мы, знаменитый баскетболист Куделин – банкрот. Это правда?

– Да. Все началось с покупки в Москве квартиры. Разделил ее с Илоной, бывшей женой, и, выплатив ипотеку, уехал в Краснодар.

– Большая квартира?

– Нет, влез в долги и взял трешку.

– Вы были звездой российского баскетбола. Пришлось хвататься за ипотеку – чтоб купить трехкомнатную квартиру?

– Ну да. Хотя контракт у меня для середины 90-х был баснословный. В 1996-м – 180 тысяч долларов в год. До этого 130 тысяч, 70. Все вкладывал в жилье.

– Какой у вас был кредит?

– 15 миллионов рублей.

– Как понимаем, подкосил развод?

– Я бежал из той семьи. Просто бежал! Хотя прежде и подумать не мог, что разведусь. Если теще покупал квартиру, даже мысли не было переписывать ее на себя. Вот и считайте: квартира в центре Таганрога для тещи – раз. Продуктовый магазин в том же Таганроге – два.

– Почему сломалась семейная жизнь?

– Илона – замечательный человек. Развелся я не с ней, а с тещей. Из-за того, что для Илоны мужем стала ее мама. Все решения в семье принимались по ее советам. Она-то и подвела к идее – купить трехкомнатную.

– В какой момент почувствовали, что финансовая удавка затягивается?

– Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом. Пока не влезли в эту историю – все было отлично! Андрей Ведищев позвал в "Локомотив". Зарплата отличная – 240 тысяч рублей. Но 260 ежемесячно должен отдавать. (Юрий ГОЛЫШАК/Александр КРУЖКОВ)

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