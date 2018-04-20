Игорь Куделин: "Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом"

Один из лучших баскетболистов России 90-х, девятикратный чемпион страны в составе ЦСКА Игорь Куделин в интервью "СЭ" рассказал, как после ухода из спорта попал в тяжелейшую финансовую ситуацию. По его словам, все началось с покупки в ипотеку квартиры в Москве.
– Слышали мы, знаменитый баскетболист Куделин – банкрот. Это правда?
– Да. Все началось с покупки в Москве квартиры. Разделил ее с Илоной, бывшей женой, и, выплатив ипотеку, уехал в Краснодар.
– Большая квартира?
– Нет, влез в долги и взял трешку.
– Вы были звездой российского баскетбола. Пришлось хвататься за ипотеку – чтоб купить трехкомнатную квартиру?
– Ну да. Хотя контракт у меня для середины 90-х был баснословный. В 1996-м – 180 тысяч долларов в год. До этого 130 тысяч, 70. Все вкладывал в жилье.
– Какой у вас был кредит?
– 15 миллионов рублей.
– Как понимаем, подкосил развод?
– Я бежал из той семьи. Просто бежал! Хотя прежде и подумать не мог, что разведусь. Если теще покупал квартиру, даже мысли не было переписывать ее на себя. Вот и считайте: квартира в центре Таганрога для тещи – раз. Продуктовый магазин в том же Таганроге – два.
– Почему сломалась семейная жизнь?
– Илона – замечательный человек. Развелся я не с ней, а с тещей. Из-за того, что для Илоны мужем стала ее мама. Все решения в семье принимались по ее советам. Она-то и подвела к идее – купить трехкомнатную.
– В какой момент почувствовали, что финансовая удавка затягивается?
– Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом. Пока не влезли в эту историю – все было отлично! Андрей Ведищев позвал в "Локомотив". Зарплата отличная – 240 тысяч рублей. Но 260 ежемесячно должен отдавать. (Юрий ГОЛЫШАК/Александр КРУЖКОВ)