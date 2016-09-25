Хоакин Колом: "В первой половине встречи УНИКС на равных боролся с ЦСКА"

Защитник УНИКСа Хоакин Колом после поражения в полуфинале Кубка Гомельского от ЦСКА (75:84) подчеркнул, что армейцы – очень классная команда. В воскресенье в матче за 3-е место казанцы сыграют против "Панатинаикоса".

- Довольно сложный был матч двух сильных команд, первая половина прошла в равной борьбе, во второй мы стали быстрее двигать мяч, но ЦСКА очень классная команда и смогла нас обыграть. Мы будем бороться дальше и настраиваться на встречу против "Пао", - приводит официальный сайт УНИКСа слова Колома.