Хоаким Колом: "УНИКС способен вернуться в Евролигу"

Разыгрывающий УНИКСа Хоаким Колом в интервью "Известиям" отметил, что команда начала сезон сконцентрированно. По мнению испанца, казанцы находятся на верном пути.

- Мы начали сезон очень сконцентрированно, в стартовых играх команда показала хорошую скорость в нападении, отличный процент попаданий и надежную защиту, - заявил Колом. - Понятно, что делать какие-то выводы еще рано, но мы на верном пути, и с каждым днем наше взаимодействие становится все лучше и лучше.

- На ваш взгляд, сейчас команда сильнее, чем в прошлом сезоне?

- Давайте поговорим об этом в конце сезона. В баскетболе все определяет результат. Ты можешь здорово проявить себя в большинстве матчей, но уступить в решающих играх, и сезон будет считаться неудачным. Поэтому давайте подождем. Что касается прошлого года, то у нас была очень сильная команда. Увы, подвели травмы ведущих игроков. Если бы не они, мы могли бы намного удачнее выступить в Евролиге.

- В этом году УНИКС планирует вернуться в Евролигу. Насколько это реально?

- Мне кажется, это очень реальный сценарий. Мы способны как дойти до финала Лиги ВТБ, так и выиграть еврокубок. Главное - избежать серьезных спадов в игре и обойтись без травм. В команде собрано много сильных игроков с большим победным опытом. Мы все очень хотим вернуть УНИКС в главный турнир Европы.