Георгиос Барцокас: "Поздравляю "Химки", но выводы делать рано"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас отметил, что на данном этапе нет команд, которые полностью готовы к новому сезону. Он подчеркнул, что рано делать выводы после победы над "Панатинаикосом" (73:70) в матче Кубка Гомельского.

– Очевидно, обе команды еще не готовы. Не уверен, что на данном этапе кто-то полностью готов к сезону, особенно те клубы, у которых были задействованы игроки в национальных сборных, – цитирует официальный сайт "Химок" Барцокаса. – Швед и Зубков вчера провели с командой всего одну тренировку, и все понимают, что показывать командный баскетбол сейчас очень сложно. Также пока травмирован Малькольм Томас, а Томас Робинсон присоединится к нам на следующей неделе. Предстоит большая работа, мы должны играть лучше, а также понять друг друга. У нас есть потенциал, поэтому я настроен оптимистично.

Сегодня мы сделали практически на 20 подборов больше, чем "Панатинаикос", это и стало главной составляющей нашей победы. Во второй половине мы сократили количество потерь, тогда как в первой половине слишком часто этим грешили. В то же время в концовке греки забили очень сложные трехочковые, я имею в виду попадания Денмона и Синглтона. И все же мы победили, так как Чарльз Дженкинс точно исполнил штрафные. Поздравляю свою команду, но пока еще слишком рано делать какие-то выводы. Будем работать дальше.