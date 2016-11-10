Гендиректор "Химок": "Швед - лучший российский игрок последних лет"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов считает, что защитник команды Алексей Швед является лучшим российским баскетболистом последних лет. Накануне "Химки" обыграли испанский "Бильбао" со счетом 91:72 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы. Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка.

– Швед является лучшим российским игроком последних лет. Так было в прошлом сезоне, так должно быть и в этом. Сейчас он набирает форму после травмы, и последние игры показывают, как он прогрессирует. В отношении Шведа мы настроены очень оптимистично, – цитирует ТАСС Астахова.