Форвард Медведева подписала контракт с "Надеждой"

Форвард Виктория Медведева подписала контракт с "Надеждой". Как сообщает официальный сайт оренбургского клуба, соглашение с 27-летней баскетболисткой рассчитано до конца сезона.
Ранее Медведева выступала за "Спартак" (Санкт-Петербург), "Энергию" (Иваново), "Чевакату" (Вологда) и "Динамо" (московское и курское). С курским клубом она победила в Евролиге и завоевала серебряные медали чемпионата России.
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http://www.orenbasket.ru/news/item/3636-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0