Форвард Медведева подписала контракт с "Надеждой"

Форвард Виктория Медведева подписала контракт с "Надеждой". Как сообщает официальный сайт оренбургского клуба, соглашение с 27-летней баскетболисткой рассчитано до конца сезона.

Ранее Медведева выступала за "Спартак" (Санкт-Петербург), "Энергию" (Иваново), "Чевакату" (Вологда) и "Динамо" (московское и курское). С курским клубом она победила в Евролиге и завоевала серебряные медали чемпионата России.