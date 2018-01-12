"Финал четырех" Кубка России по баскетболу пройдет в Краснодаре

"Финал четырех" Кубка России пройдет в Краснодаре 9 и 11 февраля, информирует пресс-служба РФБ. 9 февраля состоятся полуфинальные встречи "Локомотив" – "Новосибирск" и "Нижний Новгород" – "Иркут". 11 февраля состоятся финал и матч за третье место.

Краснодар стал 13-м городом, в котором пройдет "Финал четырех". Дважды четверка сильнейших собиралась только в трех городах – Москве (сезоны-2004/05 и 2009/10), Перми (2003/04 и 2015/16) и Екатеринбурге (2002/03 и 2016/17). А в розыгрыше-2013/14 обладатель трофея был определен по сумме двух встреч: тогда нынешний хозяин "Локомотив" уступил УНИКСу.