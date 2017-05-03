Евгения Белякова: "Финал между УГМК и "Динамо" можно сравнить с серией женской НБА"

Защитник УГМК Евгения Белякова отметила, что команде пришлось непросто в финальной серии чемпионата России против "Динамо". В решающем пятом матче екатеринбуржский клуб победил со счетом 83:82.

- Мы очень рады, что выиграли финальную серию и реабилитировались перед болельщиками за поражение в домашнем "Финале четырех" Евролиги, – цитируют "Известия" Белякову. – Все игры с "Динамо" складывались очень непросто. Обе команды заслужили право стать чемпионами, но в решающем отрезке пятой игры мы оказались сильнее. Можно ли сравнить наше противостояние с финальной серией женской НБА? Думаю, да. В обоих клубах собраны практически все лучшие игроки мира. Радует, что во всех матчах финальной серии были полные трибуны.