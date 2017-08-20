Энтони Гилл: "Уверен, что "Химки" ждет успешный сезон"

Форвард "Химок" Энтони Гилл доволен тем, как его приняли в клубе и среди болельщиков. Он также добавил, что со своей стороны сделает все, что команда побеждала.



– Рад, что меня тепло приняли не только в клубе, но и в среде болельщиков. Приятно увидеть много счастливых и веселых людей, которые переживают за команду и поддерживают ее, – приводит пресс-служба "Химок" слова Гилла. – Уверен, нас ждет успешный сезон. Со своей стороны могу пообещать, что сделаю все от себя зависящее, чтобы команда побеждала. Буду помогать "Химкам" во всем.

Напомним, что 24-летний Гилл ранее выступал в составе "Есильгиресуна". Он подписал с "Химками" контракт на два года.