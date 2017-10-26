Электронный браслет с Аникеевой был снят в январе

Электронный браслет с экс-главы РФБ Юлии Аникеевой был снят 13 января 2017 года, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФСИН. По данным ведомства, в период нахождения под домашним арестом Аникеевой следственными органами по ходатайству адвоката обвиняемой неоднократно разрешалось самостоятельно ездить к следователю, гулять - сперва по 2 часа, а позже по 6 часов, посещать медицинские учреждения, общаться с установленными людьми по Skype и телефону, посещать торговый центр, общаться с мужем, который проходит свидетелем по делу, посещение похорон за пределами Москвы, еженедельные выезды в загородный дом.

Напомним, суд признал Аникееву виновной в мошенничестве и хищении средств организации на сумму порядка 43 миллионов рублей и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима. Оглашение приговора по делу Аникеевой состоялось в понедельник, обвиняемая в суд не явилась и была объявлена в розыск.