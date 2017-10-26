16:28 | Баскетбол — Россия

Экс-глава РФБ исчезла в день вынесения приговора

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Бывший президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлия Аникеева исчезла в день вынесения приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России. 23 октября Чертановский районный суд Москвы признал экс-главу организации виновной в хищении 44 млн рублей, а также приговорил ее к 4,5 года колонии.

Как пояснили в пресс-службе ФСИН, 23 октября в 09:00 мск в соответствии с поручением Чертановского районного суда Москвы для обеспечения явки Аникеевой на заседание суда был осуществлен выезд в место исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. Дверь квартиры никто не открыл, телефон обвиняемой не отвечал, о чем незамедлительно было сообщено в Чертановский районный суд.

Отмечается, что за несколько дней до признания бывшего президента РФБ виновной сотрудники уголовно-исполнительной инспекции проверяли ее по месту нахождения под домашним арестом и нарушений не было выявлено.

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/4679871

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wasp00000

...опу греет на курорте,покуривая коноплю,завёрнутую в украденные денежки!!!

17:05

Serenky25

Может она так дома и сидит. Просто дверь не открывает.(((:

16:35