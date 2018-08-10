Экс-форвард сборной России перешел в стан чемпиона Польши

Экс-форвард сборной России Валерий Лиходей продолжит карьеру в чемпионате Польши. Как сообщают "Известия", 31-летний россиянин заключил однолетний контракт с действующим победителем турнира "Анвилом".
– У Валерия было заманчивое предложение из Греции, но мы решили сделать выбор в пользу чемпиона Польши, который в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов ФИБА, – отметил представитель игрока. – Команда под руководством хорошего тренера Игора Миличича будет бороться за самые высокие места в обоих турнирах, поэтому Лиходей получит отличный опыт.
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