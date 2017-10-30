Экс-баскетболист сборной России заявил, что его избил мастер по ремонту дверей

Экс-баскетболист сборной России Федор Лихолитов стал фигурантом скандала. Как сообщает Life со ссылкой на Mash, Лихолитов заявил в полицию о том, что его вместе с беременной супругой избил 55-летний мастер по ремонту дверей.

Сам баскетболист обещал расплатиться с мастером вечером по приезде домой. Мастер денег за свою работу не получил, и решив, что это несправедливо, оторвал отделку с межкомнатных дверей, которые весь день делал. Тем не менее, отмечается, что баскетболист сам побил работника и решил на него написать заявление.