Центровой Джеймс Огастин покинул ЦСКА, после того как клуб воспользовался соответствующей опцией контракта, сообщает пресс-служба армейцев. 33-летний игрок перешел в команду в 2016 году из "Химок" и подписал двухлетнее соглашение с возможностью расторжения после первого сезона по инициативе клуба.
В минувшем сезоне Огастин провел 31 матч в Единой лиге ВТБ, набирая по 6,7 очка и совершая по 4,4 подбора в среднем за игру.
– Хочу поблагодарить руководство и тренеров ЦСКА за шанс выступить за великий клуб с богатейшей историей, – сказал Огастин. – Я провел здесь всего год, но этот год был полон событий и потрясающих эмоций. Для меня было наслаждением играть и побеждать рядом с моими товарищами по команде и для болельщиков ЦСКА. Желаю всем удачи!
Армеец-1
marksan ----------- Меня СОВЕРШЕННО не волнует российский баскетбол!!! Меня волнует только моя родная команда ЦСКА Москва, за которую я болею с 1980 года! И мне плевать кто в ней играет, пусть это будут игроки из Папуа Новой Гвинеи, главное, чтобы эта команда всегда и всё выигрывала, особенно Евролигу! А морально не устойчивых баскетболистов (это я сейчас оооочень корректно выразился), таких как Фридзон, Кулагин Д., Антонов, Аугустин, Воронцевич (в основном это гении "руссо туристо" из Финала 4-х) я видеть не хочу в великой команде. Гоу Химки, Автодоры и т.д.
15:37
Helicopter
Не тянет конечно, а англичанин тот совсем никакой. С центром решать надо, года 2 назад.
15:00
marksan
Армеец-1_____ Вы хотите иметь только легионеров? Итак российский баскетбол сидит в одном месте и если вдруг Норникель прикроет или сократит финансирование, с чем останется ЦСКА? Вернее, с кем!
14:27
marksan
Этого следовало ожидать! Он не стал усилением команды!
14:25
Армеец-1
Хорошая новость! Жду таких же новостей о Фридзоне, Кулагине Д., Антонове...
14:16