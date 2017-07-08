Центровой Джеймс Огастин покинул ЦСКА, после того как клуб воспользовался соответствующей опцией контракта, сообщает пресс-служба армейцев. 33-летний игрок перешел в команду в 2016 году из "Химок" и подписал двухлетнее соглашение с возможностью расторжения после первого сезона по инициативе клуба.

В минувшем сезоне Огастин провел 31 матч в Единой лиге ВТБ, набирая по 6,7 очка и совершая по 4,4 подбора в среднем за игру.

– Хочу поблагодарить руководство и тренеров ЦСКА за шанс выступить за великий клуб с богатейшей историей, – сказал Огастин. – Я провел здесь всего год, но этот год был полон событий и потрясающих эмоций. Для меня было наслаждением играть и побеждать рядом с моими товарищами по команде и для болельщиков ЦСКА. Желаю всем удачи!