Джей. Ар. Холден: "Полицейский в Москве попытался забрать у меня ключи - я дал газу и поехал в отель"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России​ Джей. Ар. Холден в интервью "Бизенс Online" рассказал о том, как убегал от полицейского в Москве.

– Самая страшная вещь, которая произошла с вами в России? Погоня полицейских, – отметил Холден. – Это произошло в мой первый или второй сезон в ЦСКА. Тогда в Москве были разрешены казино, и по воскресеньям я смотрел там матчи НФЛ. В районе двух – трех часов ночи поехал домой. Меня остановил полицейский. Он спросил, выпивал ли я. Ответил, что нет. Он достал дыхательную трубку – тест показал, что я не потреблял алкоголь. Но он сказал заплатить 100 долларов.

Я позвонил администратору ЦСКА и передал трубку полицейскому. Они разговаривали на русском, так что я ничего не понял. В итоге администратор велел мне отдать 100 долларов, иначе я бы не попал домой, и пообещал вернуть деньги на следующий день. Я отдал 100 баксов и поехал дальше.

Буквально через пять метров меня остановил другой полицейский. Он тоже попросил 100 долларов – я отказал. Он попытался забрать у меня ключи – я дал газу и поехал в отель на Ленинградском проспекте, где мы обычно собирались перед матчами. Когда я вышел из машины и рванул на ресепшн, полицейский тоже подъехал и побежал за мной. Все мы долго спорили с охраной отеля. В итоге мне разрешили поспать на диване в холле.

На следующий день мне уже предоставили водителя. Возможно, я стал причиной, почему иностранцы в российском баскетболе на некоторое время перестали водить сами. Оглядываясь назад, могу назвать своей главной ошибкой превышение скорости. Но тогда я очень испугался.

– Такая история с полицейскими допустима в Штатах?

– Не могу сказать наверняка. Но в последнее время было много непонятных инцидентов с полицией и обычными людьми.