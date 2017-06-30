Драмир Зибиров: "Ставлю перед собой цель закрепиться в основе "Автодора"

Разыгрывающий "Автодора" Драмир Зибиров, подписавший контракт с клубом по схеме "1+1", отметил, что рад вернуться в команду. Он также добавил, что будет предельно дисциплинированно выполнять все, о чем попросит тренер.

– Очень рад, что продолжу карьеру в Саратове, – приводит официальный сайт "Автодора" слова Зибирова. – Столько лет прошло после моего отъезда, но с "Автодором" у меня связаны только самые теплые воспоминания. Всегда приятно возвращаться домой. Ставлю перед собой цель закрепиться в основе и приносить команде максимальную пользу. Собираюсь предельно дисциплинированно выполнять все то, о чем попросит тренер. Я уверен в своих силах. Благодарен Владимиру Евстафьевичу Родионову за предоставленную возможность вернуться домой.

Ранее Зибиров уже выступал за "Автодор" с 2002 по 2005 год. В прошлом сезоне он играл за "Сахалин", с которым дошел до финала Кубка России. В 30 матчах суперлиги 1 он в среднем набирал 12,5 очка, делал 3,8 передачи, 2,6 подбора.