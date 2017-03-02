"Динамо" обыграло "Спартак" и вышло на "Надежду"

Московское "Динамо" на выезде нанесло поражение ногинскому "Спартаку" (77:54) в заключительном матче регулярного чемпионата России. Самым результативным игроком встречи стала форвард красно-белых Марина Криволапова, набравшая 15 очков. Столичный клуб финишировал на шестом месте в регулярке.

В плей-офф "Динамо" встретится с занявшей третьей "Надеждой". "Спартак" проиграл все 20 матчей сезона и, как следствие, остался без игр на вылет.

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"Спартак" (Ногинск) – "Динамо" (Москва) – 54:77 (10:24, 18:21, 11:14, 15:18)