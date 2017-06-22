Димитрис Итудис: "Вестерманн умеет создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что новичок команды Лео Вестерманн может выступать на позициях первого и второго номеров. По словам специалиста, защитник может создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне.

24-летний француз подписал контракт с армейцами по схеме "1+1".

- Приветствуем в наших рядах игрока, который может выступать на позициях первого и второго номеров, обладает не только хорошими габаритами, но и знаниями, умением создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне, - цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. - Лео мотивирован и восхищен возможностью играть за нашу команду. Желаю ему здоровья и удачи в форме ЦСКА.