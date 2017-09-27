Димитрис Итудис: "Мы провели всего одну тренировку, да и то не в полном составе"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Дарюшафакой" (81:75) в полуфинале Кубка Гомельского отметил, что доволен игрой команды, учитывая короткий период подготовки. В финале ЦСКА встретится с "Химками".

- Поздравляю команду с победой. Мы провели всего одну тренировку, да и то не в полном составе – без травмированных Виктора Хряпы и Паши Коробкова, - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. - Некоторые игроки еще не знают всех атакующих и защитных взаимодействий, что нормально для этой стадии подготовки. Мы 25 дней тренировались без представителей сборных, и нам нужно больше времени, чтобы сыграться. Мы увидели то, что хотели увидеть, попробовали разные варианты и сочетания составов.