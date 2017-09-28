Димитрис Итудис: "Химки" играли лучше и заслуженно победили"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его команда по делу проиграла в финале Кубка Гомельского "Химкам" со счетом 77:84. По его словам, армейцам нужно более тщательно готовиться к матчам.

– Поздравляю "Химки" с победой. Они сегодня играли лучше и заслуженно победили. У нас было три хорошие четверти и четвертая очень плохая, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Показалось, что у нас закончились силы, как физические, так и моральные. Мы не атаковали соперников после смен, мы не защищались. "Химки" набрали 85 очков, при 71 проценте двухочковых попаданий. В общем, сложно было ожидать иного, когда мы провели всего одну тренировку. Это поражение станет для нас тревожным колокольчиком, покажет, как надо готовиться. Товарищеские встречи закончились. До старта официальных матчей нам предстоит провести еще шесть тренировок. Надо настроиться на то, что означает – играть за ЦСКА.