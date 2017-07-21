Димитрис Итудис: "Главное для Коробкова - вернуться в строй и оставаться здоровым"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что для центрового Павла Коробкова, который пропустил прошлый год из-за травмы, самое главное – вернуться в строй. Он также добавил, что рассчитывает на то, что 26-летний игрок поможет команде в новом сезоне.

– У Паши был тяжелый год, вместивший операции и долгое восстановление. Потому, определенно, главное для него – вернуться в строй, оставаться здоровым и готовым сражаться, – приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. – Последние две недели он провел в Афинах, где занимался с Костасом Хацихристосом, и добился прогресса. Что касается его игровых характеристик, все знают, почему мы пригласили Коробкова в ЦСКА. Мы рассчитываем, что Паша поможет команде.

Коробков перешел в ЦСКА в июле 2014 года. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Всего он провел 100 матчей за армейцев, в среднем за игру набирая 4,8 очка и делая 2,1 подбора.