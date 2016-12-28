ЦСКА вручили "Валидольный кубок"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что клуб получил "Валидольный кубок" от Московского эндокринного завода, который производит валидол.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на встрече с игроками пошутил, что среди спонсоров армейских клубов, не только баскетбольного, но и футбольного, и хоккейного, должны быть производители сердечных препаратов. Позже красно-синими было объявлено о сотрудничестве с производителем валидола.

- Мы вполне заслужили этот трофей, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Хотя, иной раз хотелось бы обходиться без валидольных концовок и побеждать без нервов, но такой уж баскетбол сегодня показывает ЦСКА.