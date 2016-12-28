11:57 | БАСКЕТБОЛ — Россия

ЦСКА вручили "Валидольный кубок"

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что клуб получил "Валидольный кубок" от Московского эндокринного завода, который производит валидол.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на встрече с игроками пошутил, что среди спонсоров армейских клубов, не только баскетбольного, но и футбольного, и хоккейного, должны быть производители сердечных препаратов. Позже красно-синими было объявлено о сотрудничестве с производителем валидола.

- Мы вполне заслужили этот трофей, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Хотя, иной раз хотелось бы обходиться без валидольных концовок и побеждать без нервов, но такой уж баскетбол сегодня показывает ЦСКА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3912116

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