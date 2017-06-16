ЦСКА подтвердил уход Аарона Джексона

ЦСКА на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Аарона Джексона. Контракт американского баскетболиста с российским клубом истек, стороны решили не продлевать соглашение. Ранее о завершении сотрудничества сообщал сам Джексон.

На своей странице в Инстаграме он заявлял, что после ухода из ЦСКА он не станет играть в других российских клубах. Защитник выступал за армейцев с 2012 года. За это время он пять раз выиграл Единую лигу ВТБ, а в сезоне-2015/16 помог ЦСКА выиграть Евролигу.

Джексон не будет играть в российских клубах после ухода из ЦСКА