ЦСКА поблагодарил Теодосича за шесть лет в клубе

ЦСКА на официальном сайте подтвердил уход из команды защитника Милоша Теодосича после истечения срока контракта. 30-летний игрок провел в составе армейцев шесть сезонов.
Серб вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.
Ранее стало известно, что Теодосич близок к переходу в "Чикаго", им также интересуются "Юта", "Сан-Антонио" и "Бруклин".
Пост №1. Кто заменит в ЦСКА Теодосича?
Вот теперь мы официально сообщаем: Милош Теодосич покидает ЦСКА. За шесть сезонов Милош принес очень много нашей команде. И мы расстаемся с ним с благодарностью и теплом. Милош, желаем тебе успеха в дальнейшей карьере! Тео, спасибо! @milosteodosic4 Хвала на свему! Вместе с нами Милош завоевал титулы: 🏆Чемпион Евролиги (2015/16), 🏆6-кратный чемпион России (2012, 13, 14, 15, 16, 17) 🏆6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 13, 14, 15, 16, 17) 🏅 финалист Евролиги (2011/12) 🏅 бронзовый призер Евролиги (2012/13; 2016/17) и многократный MVP турниров. Милош, мы тебя любим! Удачи за океаном!