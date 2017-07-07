ЦСКА поблагодарил Теодосича за шесть лет в клубе

ЦСКА на официальном сайте подтвердил уход из команды защитника Милоша Теодосича после истечения срока контракта. 30-летний игрок провел в составе армейцев шесть сезонов.

Серб вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.

Ранее стало известно, что Теодосич близок к переходу в "Чикаго", им также интересуются "Юта", "Сан-Антонио" и "Бруклин".

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