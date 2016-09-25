ЦСКА отправится в турне по Китаю 26 сентября

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы в финале Кубка Гомельского над "Маккаби" - 95:73 подчеркнул, что у команды нет времени для того, чтобы расслабляться. По его словам, армейцы отправится в турне по Китаю 26 сентября.

- Приятно выиграть перед своими болельщиками, а турнир, носящий имя великого Александра Гомельского, особенно, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Но у нас совсем нет времени расслабляться, уже в понедельник команда вылетает в турне по Китаю, где проведет два матча. У нас очень непростая предсезонная подготовка.

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского