22:43 25 сентября | БАСКЕТБОЛ — Россия

ЦСКА отправится в турне по Китаю 26 сентября

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы в финале Кубка Гомельского над "Маккаби" - 95:73 подчеркнул, что у команды нет времени для того, чтобы расслабляться. По его словам, армейцы отправится в турне по Китаю 26 сентября.

- Приятно выиграть перед своими болельщиками, а турнир, носящий имя великого Александра Гомельского, особенно, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Но у нас совсем нет времени расслабляться, уже в понедельник команда вылетает в турне по Китаю, где проведет два матча. У нас очень непростая предсезонная подготовка.

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3652652

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