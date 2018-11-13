Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой получил российское гражданство. Как сообщает официальный сайт армейцев, соответствующий указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Боломбой родился в Донецке, его мать Татьяна – русская, а отец Жозеф – уроженец Республики Конго. Боломбой будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ после завершения процедур оформления российского паспорта.

– Рады, что процесс обретения Джоэлом гражданства нашей страны завершён, и теперь он сможет выступать за клуб и сборную России, тем более, что его амплуа "большого" столь дефицитно в отечественном баскетболе, – заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. – Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в судьбе Боломбоя – руководство страны, министра спорта Павла Колобкова, президента РФБ Андрея Кириленко, всех вовлечённых в этот процесс.