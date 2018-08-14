Боломбой не сможет сыграть за сборную России в сентябре

Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой, который сейчас оформляет российское гражданство, не сможет сыграть в сентябре за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2019. По информации "Известий", баскетболист получит российский паспорт не раньше октября-ноября 2018 года.
– После получения российского гражданства баскетболист сможет беспрепятственно выступать за сборную России, – отметил собеседник "Известий". – Уроженец Донецка не был заигран за сборную Украины.
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