Базаревич остался в сборной России

Сергей Базаревич останется главным тренером сборной России, сообщает официальный сайт РФБ. Данное решение было принято после встречи специалиста с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Базаревич возглавил сборную в 2016 году. Под его руководством россияне заняли четвертое место на чемпионате Европы-2017. Его контракт со сборной истек по окончании Евробаскета.

– Мы не обсуждали контрактную историю. Обсуждали желание работать с командой дальше, – сказал Кириленко. – Меня волновало только одно: что в своем интервью после Евробаскета Базаревич сказал, что хочет закончить. Для меня же было важным услышать, что Сергей Валерьянович хочет продолжать работу со сборной.

Принципиальное согласие его есть. Мы проговорили множество моментов. Каким видим наш состав в будущем, какой должна быть философия команды, куда, собственно, мы вообще идем. Очень хорошо поговорили о завершившемся турнире. И сошлись во мнении, что для нас важнее всего сейчас – построить правильный фундамент. За два года совместной работы удалось выстроить правильное отношение к сборной. Чтобы игроки правильно воспринимали свою роль, когда они приезжают в главную команду страны. Мы создаем большой прецедент для следующих поколений. Будут они играть успешно или нет – второстепенный вопрос. Он, конечно, важный, и мы все будем для этого делать. Но чтобы ребята приходили в команду с пониманием того, что они делают нечто большее. Что закладывают интерес к нашему виду спорта и подают пример для молодежи.

У меня и не было никаких сомнений о желании Базаревича работать со сборной после такого успешного турнира. Да и он сам прекрасно понимает, что были сделаны только первые шаги, и необходимо продолжать развивать нашу сборную дальше.

А все технические моменты по контракту – срок, детали – будем обсуждать на новой встрече во второй половине этой недели.