Базаревич - о поражении от Израиля: "Мы были ужасны"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Израиля в товарищеском матче (71:93) отметил, что это была худшая игра за время работы на этом посту. По его словам, команде нужно продолжать готовиться к отборочным матчам.

- Мы были ужасны, - приводит пресс-служба РФБ слова Базаревича - констатировал. - Наверное, это худшая игра за то время, что я работаю в сборной. В определенной мере это ожидаемо, хотя, наверное, не настолько. Но куча разных обстоятельств привела к такому результату. Теперь надо понять, на какой мы стадии, извлечь уроки, найти в этом какой-то оптимизм. И продолжать готовиться.

- Алексей Швед впервые после Евробаскета-2017 надел форму сборной. Какой был план на его игру, и насколько он сработал?

- Неприятно сейчас что-то комментировать, потому что такой счет на табло. Мы преследовали слишком много задач, исходя из состава, который есть на сегодняшний день. С теми потерями в составе и с теми добавлениями, которые есть. С учетом того, кто когда начал тренироваться. В свете всего этого кто-то, может быть, сыграл лишнего, кто-то не доиграл. И все это наложилось на удачную игру Израиля, который в концовке выглядел как команда НБА, действуя чуть ли не в два раза быстрее, чем мы. Очень хочется сказать, что после такого не надо посыпать голову пеплом. Надо вынести что-то полезное из этой игры.

- Легко ли оказалось вписать Шведа в модель сборной? И что сложнее: управлять им или играть без него?

- Сложность в том, что Леша год не играл за сборную. В первом матче без него - в Боснии - мы проиграли по той причине, что еще жили чемпионатом Европы и не смогли перестроиться. Теперь, за эти шесть игр, мы нашли другие сочетания, другую "химию". А он - лучший игрок Европы. Перспектива - большая. Но она требует работы.

Есть и другие сложности. Курбанов, например, сегодня играл четвертого "номера", которого не играл очень давно. У нас нет Зубкова, и остался один чистый четвертый - Антонов. Поэтому пробовали все, что могли попробовать. Вот и допробовались.