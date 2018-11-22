Базаревич не стал комментировать слова Шведа о Боломбое

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отказался комментировать негативное высказывание защитника "Химок" и российской национальной команды Алексея Шведа по отношению к натурализации форварда Джоэла Боломбоя. Швед заявил о своих сомнениях в том, что Боломбой усилит сборную.

Напомним, с сезона-2018/19 Боломбой выступает за ЦСКА. 12 ноября баскетболист получил российское гражданство, а 21 ноября он провел первый матч в составе армейцев в рамках Евролиги против "Жальгириса" (99:97 ОТ).

Мать Джоэла - украинка, отец - конголезец, сам Боломбой является уроженцем Донецка. С четырехлетнего возраста он проживал в США, выступал в НБА за "Юту Джаз" и "Милуоки Бакс". (Иван Торопцев)

Джоэл Боломбой: "Хочу стать новым Холденом для России"

Швед - о натурализации Боломбоя: "Я вообще не в курсе, что это за усиление"