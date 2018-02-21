21:09 21 февраля | Баскетбол — Россия

Баскетболистки УГМК победили новосибирское "Динамо" с разностью "+41"

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УГМК разгромил "Динамо" из Новосибирской области в матче регулярного сезона чемпионата России - 88:47.

Курское "Динамо" обыграло "Инвенту" и продлило победную серию 14 матчей со старта сезона.

Чемпионат России

Премьер-лига

Женщины

Регулярный сезон

"Динамо" (Новосибирская область) - УГМК (Екатеринбург) - 47:88 (12:22, 25:18, 4:31, 6:17)

МБА (Москва) - "Спарта&К" (Видное) - 74:61 (26:18, 19:8, 15:18, 14:17)

"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярский край) - 80:61 (20:20, 19:17, 23:16, 18:8)

"Динамо" (Курск) - "Инвента" (Курск) - 78:63 (29:17, 18:9, 19:23, 12:14)

"Надежда" (Оренбургская область) - "Спартак" (Ногинск) - 83:64 (11:20, 30:21, 27:14, 15:9)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/russia/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Российские чемпионаты, ну может быть за исключением убогого футбола, такие предсказуемые аж до тошноты! Куда ни глянь - везде один суперлидер, бьющий остальной отстой мордой о стол!

21:15 21 февраля

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