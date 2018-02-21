Баскетболистки УГМК победили новосибирское "Динамо" с разностью "+41"

УГМК разгромил "Динамо" из Новосибирской области в матче регулярного сезона чемпионата России - 88:47.
Курское "Динамо" обыграло "Инвенту" и продлило победную серию 14 матчей со старта сезона.
Чемпионат России
Премьер-лига
Женщины
Регулярный сезон
"Динамо" (Новосибирская область) - УГМК (Екатеринбург) - 47:88 (12:22, 25:18, 4:31, 6:17)
МБА (Москва) - "Спарта&К" (Видное) - 74:61 (26:18, 19:8, 15:18, 14:17)
"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярский край) - 80:61 (20:20, 19:17, 23:16, 18:8)
"Динамо" (Курск) - "Инвента" (Курск) - 78:63 (29:17, 18:9, 19:23, 12:14)
"Надежда" (Оренбургская область) - "Спартак" (Ногинск) - 83:64 (11:20, 30:21, 27:14, 15:9)
Джон....Сильвер
Российские чемпионаты, ну может быть за исключением убогого футбола, такие предсказуемые аж до тошноты! Куда ни глянь - везде один суперлидер, бьющий остальной отстой мордой о стол!
21:15 21 февраля